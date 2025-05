Francia e Polonia siglano il Trattato di Nancy | Sostegno reciproco in caso di attacchi a uno dei nostri Stati

Garanzie di assistenza reciproca, militare e diplomatica, in caso di minaccia esterna e di attacco: Emmanuel Macron e Donald Tusk si sono incontrati stamattina in place Stanislas, a Nancy, per firmare in giornata un Trattato franco-polacco “di pace e cooperazione”, oggi, giornata dell’Europa, e mentre a Mosca Putin celebra la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra, in presenza di una ventina di capi di Stato, tra cui il cinese Xi Jinping. Prima di partire per Nancy, parlando con i giornalisti, il primo ministro polacco ha messo l’accento sull’ “essenza” del patto tra Parigi e Varsavia, basato sulla strategia del “Sostegnoreciproco”: “Insieme al governo francese, abbiamo deciso di completare l’arco storico di relazioni sempre più forti e molto amichevoli tra i nostri Paesi. Il Trattato che firmeremo include una clausola sul Sostegnoreciproco nel caso di un attacco a uno dei nostriStati”. 🔗Ilfattoquotidiano.it

