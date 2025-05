Francesco Passaro chi è l’azzurro che ha battuto Dimitrov a Roma

(Adnkronos) – Impresa di FrancescoPassaro. Il tennista italiano ha battuto oggi, venerdì 9 maggio, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 15 del mondo, al primo turno degli Internazionali d'Italia 2025. L'azzurro passa così al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e l'argentino Roman Andres Burruchaga. Ma chi è . 🔗Periodicodaily.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.40-15 Servizio vincente!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Pauroso inside in vincente di Passaro dopo il kick!15-0 Prima slice ottima e schiaffo al volo di dritto Passaro! Vamos!4-4 Non risponde di rovescio Passaro. Gioco che rischia di cambiare il match. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE3-2 A zero Francesco!40-0 Servizio slice vincente Passaro!30-0 Non risponde di rovescio per l’ennesima volta al kick Dimitrov.15-0 Si era costruito l’entrata di dritto il bulgaro ma l’ha messa nel sacco!2-2 Clamoroso dritto lungoriga all’incrocio in spaccata di Dimitrov e smash a rimbalzo tutt’altro che comodo vincente.A-40 Lo rifà. Ace (6°).Il nastro toglie l’ace. 🔗oasport.it

