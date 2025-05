Francesco Passaro avrà un 3 turno difficile ma non impossibile a Roma Poi incombe Alcaraz…

FrancescoPassaro affronterà il russo Karen Khachanov al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo aver firmato la grande impresa contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14 del tabellone, il nostro portacolori è atteso da una sfida non così impossibile sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 24enne dovrà vedersela con il numero 25 del mondo, avversario indubbiamente di notevole spessore ma non ingiocabile come lo sarebbero state altre teste di serie del seeding nella Capitale.Karen Khachanov ha esordito al Foro Italico con un successo in tre set contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, giustiziere di Lorenzo Sonego al primo turno: 6-4, 5-7, 6-1 in favore del 28enne, che sul mattone tritato fa più fatica rispetto al cemento. Va ricordato che il russo è stato numero 8 del ranking ATP nell’estate del 2019 e che in bacheca vanta il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Francesco Passaro avrà un 3° turno difficile, ma non impossibile a Roma. Poi incombe Alcaraz…

(Adnkronos) – Avrà la voce di Papa Francesco 'San Nicola – Santo senza confini', lo spettacolare corteo storico, che quest'anno coincide con il primo giorno del Conclave, percorrerà la città di Bari, in onore del suo santo patrono. Ad accompagnare la spettacolare messa in scena, che comprende – come spiega all'Adnkronos la regista e coreografa […]L'articolo Conclave al via, corteo di San Nicola a Bari avrà la ‘voce’ di papa Francesco proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Papa Francesco da tempo aveva espresso il desiderio di voler snellire le procedure e i riti che vengono messi in atto alla morte del Romano Pontefice e, come sempre, ha tramutato le sue volontà in fatti concreti. Non più tardi di cinque mesi fa, lo scorso novembre, il Maestro delle cerimonie pontificie, monsignor Diego Ravelli, ha reso pubblico il nuovo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis: le regole stringenti volute da Bergoglio per i funerali dei papi. 🔗iltempo.it

