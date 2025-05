francesco montanari e ludovica ciaschetti protagonisti del film tv rai un futuro aprile

Un’altra drammatica pagina della storia italiana sta prendendo vita sul set, per raccontare al pubblico una strage di mafia avvenuta ormai quarant’anni fa. Ci riferiamo all’attentato avvenuto in Sicilia il 2 Aprile 1985, destinato al giudice Carlo Palermo ma nel quale persero la vita una madre e due suoi figli e che rivivrà nel film tv Rai Un Futuro Aprile .A raccontare quella storia è stata Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, nel suo romanzo Sola con te in un Futuro Aprile , scritto insieme alla giornalista Michela Gargiulo. E da quel libro è nato il film tv, diretto da Graziano Diana – che firma la sceneggiatura con Stefano Marcocci, Domenico Tomassetti e la collaborazione di Fabrizio Coniglio – per Rai Fiction e Elysia film . Le riprese sono appena iniziate a Trapani.Il film tv, tratto da una storia vera, si sta girando a TrapaniA prestare il volto a Margherita, oggi adulta e attivamente impegnata nelle scuole per la legalità, sarà Ludovica Ciaschetti , che il pubblico di Rai 1 ben conosce poichè tra le giovani protagoniste di Che Dio ci Aiuti 8 (dove interpreta Olly) e perchè prima ancora è stata Elisa Claps in un’altra opera dell’azienda pubblica ispirata ad una storia vera, Per Elisa – Il Caso Claps. 🔗 Davidemaggio.it

L’attesa è finita. I nuovi episodi dell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” andranno in onda da giovedì 27 febbraio in prima serata su Raiuno. Al centro della nuova trama ritroveremo Azzurra alle prese con un cambiamento importante: lascerà Assisi e il Convento degli Angeli per trasferirsi a Roma in una casa famiglia per aiutare delle ragazze in difficoltà. Tra loro ci sono Cristina, una ragazza di 16 anni in attesa di un bambino, Olly, cresciuta in una casa-famiglia dopo la perdita del padre e Melody, in fuga da una relazione violenta. 🔗superguidatv.it