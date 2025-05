“Francesco era un pasticcione ora Prevost si occupi degli USA” | Papa Leone XIV secondo Odifreddi

Piergiorgio Odifreddi e Papa Leone XIV hanno una sola cosa in comune: entrambi hanno studiato matematica. Lo scienziato ateo: " Prevost si occupi degli Stati Uniti, visto che già da vescovo si era espresso contro Trump. Che resti lì a sistemare le loro cose, visto che ne hanno bisogno, e lasci in pace l'Italia". 🔗 Fanpage.it

Quando un Papa sceglie il suo nome c’è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come segno di continuità con un precedente pontificato. Questo potrebbe essere il caso del neo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, che continua nel solco di Leone XIII, un pontefice a suo modo storico. 🔗cultweb.it