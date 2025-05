L’ex senatore FrancescoBevilacquaannuncia un’iniziativa pubblica a sostegno dell’ex sindaco di Roma GianniAlemanno. Domani mattina, sabato 10 maggio, a partire dalle ore 9:30, sarà allestito un gazebo su corso Vittorio Emanuele a ViboValentia per raccogliere firme volte a chiedere la scarcerazione di Alemanno, attualmente detenuto.“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – scrive Bevilacqua in una nota – Vieni a firmare anche tu, ti aspettiamo”. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere adesioni per una petizione popolare, secondo i promotori “in nome della giustizia e della libertà”.L’appuntamento si inserisce in una più ampia mobilitazione che coinvolgerà anche altre città italiane nei prossimi giorni. 🔗Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Francesco Bevilacqua annuncia una raccolta firme a Vibo Valentia per la scarcerazione di Gianni Alemanno