Frana a Gattico chiusa al traffico via Manzoni

Frana a Gattico-Veruno.É successo nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio, nella frazione di Maggiate Superiore, dove a causa delle forti piogge della notte si è verificato uno smottamento che ha travolto la carreggiata in via Manzoni.Secondo le prime informazioni, non si registrano. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - Frana a Gattico, chiusa al traffico via Manzoni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frana a Gattico, chiusa al traffico via Manzoni - Frana a Gattico-Veruno.É successo nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio, nella frazione di Maggiate Superiore, dove a causa delle forti piogge della notte si è verificato uno smottamento che ha travolto la carreggiata in via Manzoni.

Frana sulla provinciale, strada chiusa al traffico - Massi sulla carreggiata e strada chiusa nel Tarvisiano, lungo la provinciale 76, tra Cave del Predil e Se?la Nevea. La caduta di materiale roccioso si è verificata verso le 22 e 30 di ieri.

Frana sulla statale 439 Sarzanese Valdera a Volterra: strada chiusa e traffico deviato - Una frana si è verificata al km 96.300 sulla la strada statale 439 Sarzanese Valdera. E' temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 96.

DA OGGI VIA FORNI CHIUSA AL TRAFFICO

Video DA OGGI VIA FORNI CHIUSA AL TRAFFICO Video DA OGGI VIA FORNI CHIUSA AL TRAFFICO

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frana a Gattico, chiusa al traffico via Manzoni; Grandine e tromba d’aria, Novarese flagellato; Nubifragi: grandine e raffiche di vento, Nord Italia flagellato dal maltempo. Dove e fino a quando; Maltempo, grandine in Piemonte e Lombardia. Tromba d'aria nel Varesotto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Aurelia chiusa a Finale Ligure per frana: il traffico interrotto in entrambe le direzioni - L’amministrazione locale ha chiesto l’intervento di Anas per effettuare approfonditi accertamenti riguardanti i lavori di sistemazione del versante colpito dalla frana, già in corso ... un flusso ... 🔗gaeta.it