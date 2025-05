Fontolan sicuro | Inter scoppiata lo scudetto è del Napoli Litigio con Hodgson? Vi svelo come è andata

Le parole di Davide Fontolan, ex centrocampista dell’Inter, sul momento dei nerazzurri ed i suoi ricordi nel mondo del calcioDavide Fontolan ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua avventura all’Inter e della lotta scudetto.Hodgson – «Arriva all’Inter e mi fa: “Sei il mio attaccante ideale”. “Mister, non gioco punta da due anni”. Facevo l’esterno a destra e a sinistra, il terzino, un giorno anche lo stopper quando Bergomi fu espulso e Bagnoli mi mandò a marcare Vialli, che non la prese mai. Il giorno dopo mi chiama Hodgson: “Ho controllato, è vero: fra due o tre anni rubi il posto a Roberto Carlos”. Inter-Fiorentina di Coppa Italia, mi mette dentro all’85’ e il giorno dopo dice: “Male chi entra dalla panchina, non risolvete mai le partite”. L’ho preso solo per il bavero».scudetto – « È giusto che lo vinca il Napoli, perché ha sbagliato l’Inter. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Fontolan sicuro: «Inter scoppiata, lo scudetto è del Napoli. Litigio con Hodgson? Vi svelo come è andata»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo per l’Inter. Simone Inzaghi dovrà far convivere diverse novità, due su tutte secondo il Corriere dello Sport. INVESTIMENTI – 15 milioni di euro guadagnati dall’accesso alle semifinali di UEFA Champions League, 113 in totale grazie alle vittorie ed al percorso europeo generale dell’Inter. Simone Inzaghi ha aumentato i ricavi e il prossimo esercizio dei nerazzurri verrà chiuso in positivo anche grazie all’allenatore. 🔗inter-news.it

di RedazioneBueno, il difensore è tornato sull’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord-Inter: le dichiarazioni dello spagnolo Hugo Bueno, difensore del Feyenoord, ha espresso una ferma convinzione sulla capacità della sua squadra di avanzare nel torneo e battere l’Inter nella prossima partita di Champions League a San Siro. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nel match di andata in Olanda, Bueno rimane ottimista. 🔗internews24.com

Inter-Milan è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.In una stagione in cui l’Inter a fine aprile può ancora coltivare concrete ambizioni di Triplete c’è una “macchia” ed è quella delle zero vittorie nei derby con il Milan, che nei quattro precedenti stagionali tra campionato, Final Four di Supercoppa Italiana e Coppa Italia è sempre riuscito ad evitare la sconfitta con i cugini nerazzurri. 🔗ilveggente.it

Cosa riportano altre fonti

Fontolan: Scudetto al Napoli, l'Inter è scoppiata. Il litigio con Marocchi, quello con Hodgson, la Coppa Uefa...; Fontolan: Scudetto al Napoli, l'Inter è scoppiata. Il litigio con Marocchi, quello con Hodgson, la Coppa Uefa...; Davide Fontolan | Ho litigato con Marocchi ma ha ragione lui | nel calcio c’è ancora Ho preso per il bavero un allenatore dell’Inter Fontolino Fontolan mi è costato una multa…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne