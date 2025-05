Folle previsione il nome di Leone XIV era già sui social prima della fumata bianca

Nel mondo dei social, spesso le battute più leggere e ironiche riescono a conquistare migliaia di utenti, ma capita anche che, tra una risata e l’altra, la realtà finisca per assomigliare fin troppo a una previsione. È il caso di un video pubblicato poco prima di un evento mondiale molto atteso, che ha preso una piega totalmente inaspettata.Un contenuto nato per divertire ha finito per diventare uno dei momenti più commentati online, complice l’incredibile coincidenza tra una scelta papale e un nome suggerito con tono surreale. Il risultato? Una pioggia di visualizzazioni, commenti increduli e una valanga di condivisioni.“Leone XIV”: una battuta che diventa notiziaÈ stato Davide Damiani, content creator molto seguito su TikTok, a lanciare il video che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Folle previsione, il nome di Leone XIV era già sui social prima della fumata bianca

“Il Papa sarà Leone XIV”: l’incredibile previsione del creator che ha indovinato il nome del Pontefice- VIDEO - Il comico Davide Damiani aveva indovinato il nome del nuovo Papa. Per gioco, va da sé. Ma alla fine ha avuto ragione. Il nuovo Pontefice, eletto giovedì 8 maggio, ha scelto il nome Leone XIV.

Papa Leone XIV, il perchè della scelta del nome - Leone XIV ecco perchè Prevost ha scelto questo nome come pontefice. Servizio di Antonello CarvigianiThe post Papa Leone XIV, il perchè della scelta del nome first appeared on TG2000.

Chi era Leone XIII, il Pontefice che ha “ispirato” il nome di Papa Prevost? - Quando un Papa sceglie il suo nome c’è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come ...

Bologna, le campane della cattedrale di San Pietro suonano a festa per l'elezione del nuovo Papa

L'"Habemus Papam" in Piazza San Pietro, la folla grida: "Leone, Leone" dopo l'annuncio - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 08 maggio 2025 E' stato eletto il nuovo Papa, che ha scelto il nome Leone XIV. Cori, grida e applausi da parte di fedeli e curiosi in piazza San Pietro. Tra i cori: ... 🔗la7.it