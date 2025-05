Firenze l’appello degli Angeli del Bello per pulire la città

Firenze, 9 maggio 2025 - Un fine settimana dedicato alla cura della città di Firenze, bellezza da custodire con cura. Gli Angeli del Bello, comunità di volontari impegnata attivamente per il decoro urbano, scendono in campo e invitano tutti i fiorentini a unirsi a loro, per trascorrere qualche ora all'aria aperta e fare insieme qualcosa di utile per la comunità e l'ambiente. La Fondazione Angeli del Bello ha organizzato un weekend di attività in vari luoghi: micro-pulizie di piazze e giardini, realizzazione di piccoli murales urbani per abbellire muri scrostati e degradati, cura del verde e messa dimora di piante e fiori in parchi e aiuole. Sabato 10 maggio al Giardino della Gatta di Soffiano (ore 10,30) gli Angeli del Gruppo Legnaia – Soffiano insieme ai bambini degli Angioletti del Bello saranno impegnati per la micro-pulizia del parco e l'installazione di una Casetta dei Libri per il libero scambio di testi. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l’appello degli Angeli del Bello per pulire la città

Firenze, 3 marzo 2025 - Una comunità più vivibile si costruisce con gesti concreti, con la partecipazione attiva di chi abita il quartiere e con il desiderio comune di prendersi cura degli spazi condivisi. È con questo spirito che domenica 9 marzo alle 10 l'area del Gasometro diventerà il cuore pulsante di un'iniziativa speciale: "Insieme per il Bello", un evento promosso dalla community di quartiere Voci dal Gasometro e dalla Fondazione Angeli del Bello, in collaborazione con il Bistrot Santa Rosa.

PONTASSIEVE – Angeli del bello a Pontassieve: volontari in piazza per il decoro urbanoAngeli del bello a Pontassieve, provincia di Pisa. Lucia, Andrea, Antonella, Luciano, Stefano, Sira, Massimo, Aurora, e tanti altri i cittadini di ogni età, residenti a Montebonello, insieme al lavoro per il decoro urbano. Il progetto 'Angeli del bello' a Pontassieve riparte dalla frazione passata alla ribalta delle cronache per l'inventiva ed il lavoro di squadra che da alcuni anni anima il loro Natale.

Mozione di quattro consiglieri comunali fiorentini (tre di Avs ed una del Pd) per chiedere che il Comune abbandoni la piattaforma social che appartiene ad Elon Musk: "È un megafono per diffondere idee politiche e fare propaganda"

