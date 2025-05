Fine vita il governo impugna la legge della Regione Toscana

Il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul FinevitadellaRegioneToscana. Immediate le reazioni."Non siamo sorpresi: il governo, ancora una volta, sceglie di impugnare una norma regionale di buon senso e di estremo valore per la.

