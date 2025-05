Festival Firenze dei bambini | centinaia di eventi gratuiti in città dedicati ai bambini e alle loro famiglie

La dodicesima edizione di Firenze dei bambini (23-25 Maggio 2025), il grande evento che la Citta? di Firenze organizza ogni anno per i bambini e per i ragazzi di ogni eta? e? ispirata quest’anno alla pace e al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, ovvero alle questioni essenziali per. 🔗Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festival "Firenze dei bambini": centinaia di eventi gratuiti in città dedicati ai bambini e alle loro famiglie

Firenze, 7 aprile 2025 – Torna al Museo delle Cappelle Medicee - sabato 19 e 26 aprile alle 16 - il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. L’appuntamento, gratuito, accompagna i più piccoli alla scoperta delle rare pietre semipreziose che decorano la Cappella dei Principi e che arrivano dall'Europa, dal bacino del Mediterraneo, dall’Africa del Nord fino al vicino Oriente, permettendo di esplorare anche la storia di una tecnica decorativa raffinatissima e sfarzosa che ha reso Firenze famosa in tutto il mondo, dal Cinquecento ... 🔗lanazione.it

Alessia Gilardo ci racconta il suo blog Mamma in città

Firenze dei Bambini, edizione 2025 dedicata alla pace: centinaia di eventi gratuiti. Torna la Notte al Museo - Dalla Sfera di giornali di Michelangelo Pistoletto in piazza della Signoria, all'amatissima Notte al Museo (che triplica la proposta), fino all’ incontro con Geronimo Stilton al Teatro del Maggio Musi ... 🔗055firenze.it

