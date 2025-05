Festa della Mamma alla Lanterna | una cornice speciale per un ricordo indimenticabile

In occasione dellaFestadellaMamma, domenica 11 maggio alle ore 15, la Lanterna di Genova propone un pomeriggio speciale per famiglie, pensato per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni accompagnati dagli adulti. Un'occasione unica per festeggiare insieme in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Una Cornice Digitale Da Sogno, Il Regalo Perfetto Per La Festa Della Mamma.

Il regalo migliore per la Festa della Mamma è proprio qui. Comprarlo renderà felice la donna più importante della nostra vita. La Festa della Mamma si sta avvicinando molto velocemente, e questo implica dover comprare un regalo che possa dimostrare ...

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma

Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.

Al via la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2025

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

