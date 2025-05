Fàbregas spunta l’interesse di diversi club per lui Non solo la Roma sullo spagnolo c’è anche il Leverkusen! Le ultime

Fàbregas, spuntal'interesse di diversiclub per l'allenatore spagnolo. Non solo la Roma su di lui c'è anche il Leverkusen! Le ultimissime Cesc Fàbregas sta vivendo un'ottima stagione alla guida del Como, attirando l'attenzione di diversiclub europei. Tra questi, la Roma, che sta valutando il suo profilo per il dopo Ranieri, escludendo però Massimiliano .

di RedazioneCalciomercato Inter, quante pretendenti per De Winter. Il belga è corteggiato da due club della Bundesliga ma anche da una big di Serie AIl calciomercato Inter pare abbia messo nel mirino un altro promettente giocatore da portare a Milano per fargli vestire la maglia nerazzurra. Si tratta di De Winter, il difensore del Genoa infatti piace molto al club di Viale della Liberazione e sarebbe una valida mossa per incrementare il potenziale della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Il futuro di Orsolini sarà al centro della prossima finestra di mercato. Di seguito riportate le ultime novità sulla presenza di un patto con il BolognaManca sempre meno alla prossima partita in programma del Bologna dove dovrà affrontare l’Inter di Inzaghi, domani, domenica 20 aprile alle ore 18.00. Non una partita facile dove entrambe le squadre lotteranno fino alla fine per poter portare a casa i tre punti della vittoria. 🔗rompipallone.it