Nel contesto di F1 25, le valutazioni dei piloti riservano sorprese inaspettate. Lewis Hamilton e Fernando Alonso, due leggende della pista, perdono terreno rispetto all'anno passato, mentre il giovane talento italiano Antonelli non ottiene il riconoscimento sperato. Con un punteggio complessivo di 88, Alonso si trova indietro rispetto a rivali emergenti, segnando un cambiamento significativo nel panorama delle corse.

Hamilton e soprattutto Alonso perdono terreno nelle valutazioni di F1 25, mentre il giovane astro nascente nostrano Antonelli non riceve il riconoscimento atteso.Nel mondo digitale di F1 25, Fernando Alonso subisce uno smacco davvero importante: una significativa retrocessione nelle valutazioni rispetto all’anno precedente.Con un punteggio complessivo di 88, il pilota spagnolo si trova dietro a Max Verstappen (95), Lando Norris (91), Charles Leclerc (91), George Russell (90), Carlos Sainz (90) e Lewis Hamilton (89). Questa discesa riflette le difficoltà incontrate da Alonso con Aston Martin nella stagione attuale (zero punti per lui al momento) e rappresenta frattanto il più importante passo indietro rispetto a F1 24, quando il pilota spagnolo aveva una valutazione di 92 e si trovava in seconda posizione tra i piloti più forti selezionabili nel gioco. 🔗Leggi su Esports247.it © Esports247.it - F1 25, tutte le valutazioni dei piloti: alcune scelte fanno discutere

