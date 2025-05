Eugenio in Via di Gioia in radio il brano Infinito annunciate le prime date estive

È in radio da oggi Infinito, il nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia, la band annuncia le primedate del loro L’amore è tutto – Summer Tour 2025È in radio da oggi, venerdì 9 maggio, Infinito, il nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia, di cui è disponibile anche il videoclip: «Così si può forse immaginare l’Infinito, come due lati di una medaglia che continua a girare su se stessa e si tiene in equilibrio. L’amore è compenetrazione tra opposti, contemporaneamente le due facce della stessa medaglia. Qui lo yang incontra lo yin, il nero incontra il bianco, il crepuscolo incontra l’alba, qui sono la stessa cosa».Il 20 maggio gli Eugenio ripartono per il loro viaggio live in alcuni dei luoghi più rinomati dell’estate musicale italiana con L’amore è tutto – Summer Tour 2025. Si spengono le luci dei club e si accendono quelle dei palchi all’aperto ma rimane la stessa voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare e cantare sulle note delle canzoni del nuovo disco L’amore è tutto e dei brani più amati del loro repertorio. 🔗.com © .com - Eugenio in Via di Gioia, in radio il brano Infinito, annunciate le prime date estive

“L’amore è tutto”, anticipato dal singolo “Buio”, è il primo disco degli Eugenio in via di Gioia (il quinto della carriera) che sancisce, l’inizio della nuova avventura della band con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico, dopo la chiusura del rapporto con Virgin Records. “Sono le nostre storie, del noi bambino e adulto, del nostro sentirci parte di un universo che è l’infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro fino a sprofondare nel buio più profondo, è l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi”, ha detto la band. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il 21 marzo segna l’uscita di “L’amore è tutto”, il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via Di Gioia, pubblicato sotto le etichette Woodworm e Carosello Records. Questo progetto rappresenta il primo passo della collaborazione tra la band e Carosello Records, annunciata lo scorso dicembre durante il Club Tour, consolidando un nuovo percorso discografico. […] L'articolo Il nuovo album degli Eugenio in Via Di Gioia: “L’amore è tutto” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

L’amore è tutto, il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via di Gioia, ecco il racconto delle 10 tracce che lo compongono e una chicca che troverete nel vinileEsce venerdì 21 marzo L’amore è tutto, il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via di Gioia (Woodworm/Carosello Records), già disponibile in pre-order. L’amore è tutto è il primo disco che sancisce, dopo l’annuncio di dicembre del Club Tour, l’inizio della nuova avventura degli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico. 🔗.com

