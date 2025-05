Esce oggi Timeless Remix la nuova versione della canzone tratta dall’album di The Weeknd

MILANO (ITALPRESS) – Esceoggi “Timeless (Remix)”, la nuovaversionedellacanzonetratta dall’ultimo album di The Weeknd “Hurry Up Tomorrow”. In questo Remix The Weeknd aggiunge la voce di Doechii al feat già presente di Playboi Carti. Da oggi, inoltre, sono disponibili i formati fisici 2LP e 2CD della Complete Edition di “Hurry Up Tomorrow”, contenenti la tracklist completa dell’ultimo progetto discografico dell’artista, finora disponibile in versione integrale solo in digitale. “Timeless”, prodotto da Pharrell Williams e originariamente con il solo featuring di Playboi Carti, è un brano che fin da subito si è fatto riconoscere e amare da critica e pubblico, debuttando nella Top3 della Billboard Hot100, totalizzando oltre 830 milioni di stream su Spotify e più di 108 milioni di views su YouTube. 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Esce oggi “Timeless (Remix)”, la nuova versione della canzone tratta dall’album di The Weeknd

