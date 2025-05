Entra con gli amici in un capannone e precipita grave 24enne

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Salerno un giovane di 24 anni che nella serata di ieri è precipitato nel vuoto, presumibilmente per un incidente, da un capannone dismesso. Il fatto è accaduto a Cava de' Tirreni (Salerno), in via XXV luglio.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane era in compagnia di un gruppo di amici, con i quali si era introdotto all'interno dell'area. Il gruppo ha raggiunto il tetto dello stabilimento dove, poco dopo, si è verificato l'incidente. Il 24enne, a quanto risulta, avrebbe calpestato una superfice che ha ceduto ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di 4 metri. Ferito gravemente, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Ruggi" dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

Dramma, nella tarda serata di ieri, a Cava de' Tirreni, dove un gruppo di amici si sono introdotti all'interno dell'area abbandonata dell'ex inceneritore di via Arti e Mestieri. E uno di loro – un giovane di 25 anni – è precipitato nel vuoto facendo un volo di circa quattro metri riportando un...

