In una giornata caratterizzata da un meteo altamente variabile, con momenti di sole alternati a rapidi rovesci un po' in tutta la Romagna, dove non a caso è stata emessa un'allerta gialla per temporali, non è capitato qualche fenomeno atmosferico più particolare. È il caso dei funnel, strane nubi. 🔗Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Embrioni di tornado nel Ravennate, il meteorologo: "Sono funnel. Ecco come si formano le nubi a imbuto"