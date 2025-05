elkann lascia a casa 1 000 lavoratori

Si chiude un’era nel mondo della moda. Donatella Versace dice addio alla direzione creativa della maison fondata dal fratello Gianni, ma non al brand che ha contribuito a trasformare in un’icona globale. Dopo oltre venticinque anni alla guida artistica, ha annunciato su Instagram il passaggio di testimone all’ex direttore creativo di Miu Miu Dario Vitale con un messaggio carico di emozione: «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. 🔗iodonna.it