Educazione civica nelle scuole | Pacifico Anief chiede due ore settimanali con docenti specialisti

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha rivolto un appello al premier Giorgia Meloni per rafforzare l’insegnamento di Educazionecivicanellescuole secondarie. L’attuale monte ore di 33 ore annuali, gestito dal Consiglio di Classe, è considerato solo un primo passo. L’appello di Anief per un’Educazionecivica più strutturata Durante un incontro . Educazionecivicanellescuole: Pacifico (Anief) chiede due ore settimanali con docentispecialisti Scuolalink. 🔗Scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diritto ed educazione civica, il CNDDU: “Incrementare le cattedre A046 nelle scuole secondarie”

CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, alla luce delle sempre più crescenti esigenze educative e formative legate all’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, rivolge ...

Buccinasco, libro di Veltroni sulla Costituzione distribuito nelle scuole elementari. La Lega: “Indottrinamento”. Pd: “È educazione civica”

Polemica a Buccinasco, alle porte di Milano, sulla distribuzione del libro sulla costituzione di Walter Veltroni, “La più bella del mondo”, nelle scuole elementari del comune.

Educazione Alimentare: contadine-educatrici incontrano gli studenti delle scuole toscane

Firenze, 13 marzo 2025 – Contadine-educatrici nelle classi della Toscana per mettere in guardia gli studenti sui rischi per la salute causati dal consumo, spesso inconsapevole, dei cibi ultra-formulati e di alimenti spazzatura come merendine, ...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

