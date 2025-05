East Market l’evento del vintage torna domenica 18 maggio

EastMarketNuovo appuntamento con EastMarket, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.Quello che caratterizza la proposta di EastMarket è un approccio esperienziale. 🔗.com © .com - East Market, l’evento del vintage torna domenica 18 maggio

East Market festeggia 10 anni di vintage, moda e creatività a Milano

