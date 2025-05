È morto James Foley regista di Cinquanta Sfumature e House of Cards

JamesFoley, regista di Americani e degli ultimi due capitoli della saga erotica CinquantaSfumature, è morto all’età di 71 anni. Lo ha confermato un suo portavoce, spiegando che il decesso è dovuto a un tumore al cervello diagnosticatogli da circa un anno. In carriera ha lavorato con tante star, da Al Pacino ad Halle Berry, passando per Sean Penn, Mark Wahlberg e Madonna. Con la popstar, oltre al film Who’s That Girl degli Anni 80, girò anche tre videoclip musicali, tra cui Papa Don’t Preach uscito nel 1986. Attivo anche sul piccolo schermo, ha diretto un episodio de I segreti di Twin Peaks e 12 puntate di House of Cards con protagonista Kevin Spacey. «Sono incredibilmente pratico in tutto», ha raccontato in un’intervista a FilmInk. «Gli attori migliori vogliono essere diretti. Una volta che si è sulla stessa lunghezza d’onda, si ottengono risultati incredibili». 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - È morto James Foley, regista di Cinquanta Sfumature e House of Cards

