È morto James Foley addio al regista di House of Cards e Americani

JamesFoley, il regista statunitense di House of Cards e Americani. Foley è morto nella sua casa di Los Angeles all’inizio della settimana. “Si è spento serenamente nel sonno”, ha comunicato il suo portavoce l’8 maggio. Autore eclettico e prolifico, è stato capace di muoversi tra generi e linguaggi anche molto diversi nel cinema degli anni Ottanta e Novanta. Sua anche la direzione di Cinquanta sfumature di nero nel 2017 e Cinquanta sfumature di rosso nel 2018, capitoli conclusivi della trilogia erotica tratta dai bestseller di E.L. James.Da circa un anno JamesFoley lottava contro un tumore al cervello. Nonostante la riservatezza con cui ha affrontato il momento, le sue condizioni erano note da tempo nel mondo del cinema. La morte è avvenuta nella quiete della sua abitazione di Los Angeles. 🔗Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto James Foley, addio al regista di House of Cards e Americani

Approfondimenti da altre fonti

Los Angeles, 9 maggio 2025 – Il mondo del cinema dice addio ad uno dei suoi interpreti più importanti degli ultimi anni: è morto all’età di 71 anni il regista James Foley che si è spento nel sonno nella sua casa di Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello.Gli esordi di James FoleyNato a Brooklyn il 28 dicembre 1953, Foley si è formato artisticamente alla New York University e poi alla USC School of Cinematic Arts. 🔗quotidiano.net

Il regista americano James Foley è morto a di 71 anni nella sua abitazione di Los Angeles a causa di un tumore al cervello. Il mondo del cinema piange la scomparsa di un autore versatile e raffinato che nell’arco di oltre trent’anni ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico, televisivo e musicale. Foley è noto al grande pubblico per aver diretto recentemente la serie televisiva «House of Cards» e i capitoli conclusivi della trilogia erotica «Cinquanta sfumature di nero» (2017) e «Cinquanta sfumature di rosso» (2018), adattamenti dei bestseller di E. 🔗open.online

Si è spento James Foley, regista famoso per aver diretto i sequel della trilogia di Cinquanta Sfumature di Grigio (ovvero Cinquanta Sfumature di Nero nel 2017 e Cinquanta Sfumature di Rosso nel 2018), oltre alla fortunata serie House of Cards. Ad averlo annunciato è stata la famiglia tramite il suo portavoce: da un anno, Foley si era sottoposto al trattamento per la cura contro un tumore al cervello. 🔗dilei.it

Netflix Original Series House of Cards - Trailer - HD

Aggiornamenti pubblicati da altri media

