Dugarry avverte il PSG | Favorito sull’Inter? Pensarlo vuol dire che non si capisce niente di calcio

Dugarryavverte il PSG in vista della finale di Champions League contro l’Inter, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.IN GUARDIA – Il prossimo 31 maggio ci sarà la finale di Champions League tra PSG e Inter. Christophe Dugarry, ex attaccante di Milan e Marsiglia, a RMC Sport ha voluto avvisare la squadra parigina di Luis Enrique. A detta sua, i nerazzurri non sono mai da sottovalutare: «Per me, il PSG non è il Favorito. Pensare anche solo per un secondo di poter essere favoriti contro una squadra italiana è come dire che non si capisceniente di calcio. L’Inter può fare tutto quello che può fare il PSG. Sanno gestire il possesso palla a modo loro, sono diavoli in transizione e sanno difendere meglio dei parigini. La squadra che più assomiglia al PSG è il Barcellona e l’Inter non ha perso due volte contro il Barcellona». 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Dugarry avverte il PSG: «Favorito sull’Inter? Pensarlo vuol dire che non si capisce niente di calcio»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dugarry avvisa il PSG: "Pensare di essere favoriti contro un'italiana è non capire nulla di calcio. Sono macchine, sono nati per questo"

Christophe Dugarry, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport, soffermandosi su quella che sarà la finale di Champions...

Arbitro PSG Inter, Marciniak favorito? Ecco perché il polacco potrebbe rompere una regola non scritta

di RedazioneArbitro PSG Inter, Marciniak favorito? Ecco perché il polacco potrebbe rompere una regola non scritta. A lui la finale di Champions?In attesa della decisione finale da parte della UEFA che dovrebbe arrivare lunedì, continua il toto ...

Arbitro Psg Inter, prime indiscrezioni sul fischietto! Ecco chi è il favorito per dirigere la finale di Monaco

di RedazioneArbitro Psg Inter, prime indiscrezioni sul fischietto! Ecco chi è il favorito per dirigere la finale di Monaco, in programma il 31 maggioC’è un nome che si fa sempre più strada per dirigere la finale di Champions League in programma ...

Cosa riportano altre fonti

Dugarry Lancia un Severissimo Avimento al PSG Prima Finale di Champions League contro l'Inter; Dugarry avverte il PSG: Pensare di essere favoriti contro un'italiana è non capire di calcio; Dugarry avverte il PSG: «Favorito sull’Inter? Pensarlo vuol dire che non si capisce niente di calcio»; PSG e Inter: una Finale di Champions che Promette Emozioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dugarry avvisa il PSG: "Pensare di essere favoriti contro un'italiana è non capire nulla di calcio. Sono macchine, sono nati per questo" - Christophe Dugarry, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport, soffermandosi su quella che sarà la finale di Champions League fra Inter. 🔗calciomercato.com

L’ex rossonero Dugarry: “Gli italiani sono macchine, sono cresciuti così” - L'ex rossonero Christophe Dugarry ha parlato della prossima finale di Champions League. Ecco le sue parole... Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a RMC Sport ha parlato l'ex rossonero ... 🔗msn.com

Dugarry impressionato dal PSG: "Ha dato una lezione all'Arsenal, non c'era gara" - Si chiude l'andata delle semifinali di Champions League e lo spettacolo è stato decisamente degno dell'attesa. Fra Arsenal-Paris Saint-Germain. 🔗tuttomercatoweb.com