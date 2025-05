Due motociclette per gli agenti l’assessore | L’amministrazione investe nella polizia locale

LECCE – Il parco mezzi della polizialocale di Lecce è stato arricchito con due moto. I mezzi sono stati presentati questa mattina presso il comando di viale Rossini.“L’amministrazione sta investendo molto nellapolizialocale – ha dichiarato l’assessore Giancarlo Capoccia - : nuovi. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Due motociclette per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”

Su questo argomento da altre fonti

Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha... 🔗ilmattino.it

Napoli Scampia. Si tratta di due 21enni. Uno, al telefono, si sarebbe finto figlio della vittima e l’altro avrebbe dovuto raccogliere il frutto della truffaNella mattinata del 6 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato due 21enni, di cui uno napoletano con precedenti di polizia e l’altro di origine albanese. Dovranno rispondere dei reati rapina impropria, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. 🔗puntomagazine.it

Impugna un machete per reagire a un controllo di polizia: è accaduto al Quarticciolo, un quartiere della Capitale. Come ha poi ricostruito la polizia, tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte di ieri quando due equipaggi in servizio sulle Volanti, mentre svolgevano un’attività di controllo del territorio a largo raggio, hanno intercettato un gruppo di […]The post Impugna un machete contro gli agenti: due arresti a Roma appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Il bagno vietato nel Naviglio a Milano

Video Il bagno vietato nel Naviglio a Milano ► Video Il bagno vietato nel Naviglio a Milano

Se ne parla anche su altri siti

Due nuove moto per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”; Tre agenti travolti dall'auto di un carabiniere durante i rilievi di un incidente; Operazione della polizia locale: recuperate 27 Vespe Piaggio rubate; Auto in svolta centra due moto: in condizioni serie tre motociclisti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Due nuove moto per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale” - Presentati al comando di viale Rossini i modelli acquistati. Capoccia sottolinea lo sforzo del governo cittadino: “Dopo vent’anni di nuovo due mezzi operativi” ... 🔗lecceprima.it