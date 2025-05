Due motociclette per gli agenti l’assessore | L’amministrazione investe nella polizia locale

LECCE – Il parco mezzi della polizialocale di Lecce è stato arricchito con due moto. I mezzi sono stati presentati questa mattina presso il comando di viale Rossini.“L’amministrazione sta investendo molto nellapolizialocale – ha dichiarato l’assessore Giancarlo Capoccia - : nuovi. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Due motociclette per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”

Ne parlano su altre fonti

Due motociclette per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”

LECCE – Il parco mezzi della polizia locale di Lecce è stato arricchito con due moto. I mezzi sono stati presentati questa mattina presso il comando di viale Rossini.

Due nuove moto per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”

LECCE – Il parco mezzi della polizia locale di Lecce è stato arricchito con due moto. I mezzi sono stati presentati questa mattina presso il comando di viale Rossini.

Napoli, due agenti municipali feriti davanti al Consiglio comunale

Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha.

Il bagno vietato nel Naviglio a Milano

Video Il bagno vietato nel Naviglio a Milano Video Il bagno vietato nel Naviglio a Milano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Due motociclette per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale”; Lecce, due nuovi mezzi per la Polizia locale; Due nuovi mezzi per il Comando della Polizia locale di Lecce; Tre agenti travolti dall'auto di un carabiniere durante i rilievi di un incidente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Due nuove moto per gli agenti, l’assessore: “L’amministrazione investe nella polizia locale” - Presentati al comando di viale Rossini i modelli acquistati. Capoccia sottolinea lo sforzo del governo cittadino: “Dopo vent’anni di nuovo due mezzi operativi” ... 🔗lecceprima.it