Due chili di droga nella lavastoviglie | sequestro in casa di una coppia

Il "fumo" nascosto nellalavastoviglie. In casa di una coppia di Nettuno i carabinieri hanno trovato e sequestrato ben due chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi. Poco prima i militari dell'Arma avevano trovato alcune dosi di cocaina fermando i due a bordo di un'auto. Un controllo. 🔗Latinatoday.it © Latinatoday.it - Due chili di droga nella lavastoviglie: sequestro in casa di una coppia

