drammatico incendio al campo nomadi istituito il divieto di accesso alla struttura per motivi di salute pubblica l ordinanza del sindaco di tivoli

Il sindaco di Tivoli ha emesso un'ordinanza urgente in seguito all'incendio che ha colpito il camponomadi situato al confine con il comune di Guidonia Montecelio. Questo rogo, scoppiato mercoledì scorso, ha causato ingenti danni e sollevato preoccupazioni per la salute e la sicurezza pubblica. Il divieto di accessoalla strada pubblica di Bagni Vecchi è stato imposto per evitare ulteriori rischi per la comunità locale.La Situazione d'EmergenzaL'incendio che ha devastato il camponomadi ha generato una densa colonna di fumo visibile anche dalle zone circostanti di Villalba e Tivoli Terme. I residenti di queste aree sono stati immediatamente avvertiti di chiudere finestre e balconi per limitare l'esposizione al fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma hanno impiegato tutta la notte per domare il vasto rogo.

