Dov’è Melania Trump? Non alla Casa Bianca | presente solo 14 giorni su 108

La first lady, oltre alla rappresentanza, dovrebbe svolgere compiti anche diplomatici e politici. Ma come notato dal New York Times "lui si espande, lei rimpicciolisce" diventando la "Greta Garbo allaCasaBianca"L'articolo Dov’èMelaniaTrump? Non allaCasaBianca: presentesolo 14 giorni su 108 proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dov’è Melania Trump? Non alla Casa Bianca: presente solo 14 giorni su 108

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Dov’è la First Lady?”, pare sia una domanda che si fanno in tanti e spesso alla Casa Bianca tant’è che il New York Times dedica alla questione un approfondito articolo dal titolo "Un argomento molto delicato alla Casa Bianca: dov'è Melania?". Secondo il popolare quotidiano, la signora Trump ha trascorso...Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Dopo l'Inauguration day Melania Trump è sparita, si fa viva solo per alcuni impegni di suo marito, pare che stia conducendo una vita in solitaria, nel suo cottage, lontano da WashingtonL'articolo Melania Trump dov’è finita? La first lady assenteista proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Dov’è la First Lady?”, pare sia una domanda che si fanno in tanti e spesso alla Casa Bianca tant’è che il New York Times dedica alla questione un approfondito articolo dal titolo "Un argomento molto delicato alla Casa Bianca: dov'è Melania?". Secondo il popolare quotidiano, la signora Trump ha trascorso...Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Melania Trump, cravatta e look maschile per sostenere il “Take It Down Act”

Video Melania Trump, cravatta e look maschile per sostenere il “Take It Down Act” ► Video Melania Trump, cravatta e look maschile per sostenere il “Take It Down Act”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dov'è Melania Trump? Il giallo della First Lady che non vive alla Casa Bianca: “È come Greta Garbo”; Perché Melania Trump non è quasi mai alla Casa Bianca? L’inchiesta del New York Times; Nyt, ‘Dov’è Melania? Finora solo 14 giorni alla Casa Bianca’; Melania Trump rompe il silenzio su dove abiterà durante il secondo mandato del marito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nyt, 'Dov'è Melania? Finora solo 14 giorni alla Casa Bianca' - "Un argomento molto delicato alla Casa Bianca: dov'è Melania?". E' il titolo di un articolo del New York Times, secondo cui la first lady ha trascorso meno di 14 giorni alla Casa Bianca da quando suo ... 🔗msn.com

Melania, la first lady fantasma che non si vede quasi mai accanto a Trump - Dall’insediamento di Donald è stata alla Casa Bianca solo 14 giorni. Si moltiplicano le voci di un matrimonio solo di facciata tra i due. “Dopo l’attentato al ... 🔗repubblica.it

"Melania Trump lontana dalla Casa Bianca": le indiscrezioni sulla first lady (e la reazione di Donald) - Il New York Times riporta il racconto di due persone informate sulla vita della moglie del presidente americano ... 🔗today.it