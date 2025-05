DOOM | The Dark Ages è stato analizzato da Digital Foundry su PS5 PS5 Pro ed Xbox Series X|S

DOOM: The DarkAges è stato sottoposto all’analisi tecnica di DigitalFoundry, con la celebre redazione inglese che ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento tutte le principali console current-gen, rivelando dettagli interessanti su prestazioni, qualità visiva e compromessi adottati da ciascun hardware. Il verdetto? Il titolo si comporta ottimamente su tutte le piattaforme, ma XboxSeries X emerge come la versione più stabile e fluida, persino più della recente PS5 Pro.Come legassimo su Eurogamer, su Series X il gioco gira a 60fps solidi, con una risoluzione dinamica che oscilla tra i 1440p e i 1080p e un uso intelligente dello shading variabile (VRS). La qualità dell’immagine è buona, anche se non priva di lievi artefatti e riflessi basati su tecnologie meno avanzate rispetto alla controparte PC. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages è stato analizzato da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro ed Xbox Series X|S

Dopo aver ridefinito il genere FPS con DOOM (2016) e DOOM Eternal, id Software spinge ancora più in là i confini dell’iconica serie con DOOM: The Dark Ages, stando alle anteprime pubblicate dalla stampa specializzata proprio in queste ore. Questo nuovo capitolo funge da prequel ed è ambientato in un’epoca medievale contaminata da elementi sci-fi, portando con sé una rivoluzione nel gameplay.Come leggiamo su Xbox Wire, le prime anteprime hanno rivelato un’esperienza molto più ampia e dinamica, con nuove armi, meccaniche di combattimento avanzate e addirittura la possibilità di pilotare mech ... 🔗game-experience.it

DOOM: The Dark Ages si prepara ad arricchire il panorama degli sparatutto con una nuova ambientazione che affonda le sue radici nell’incubo cosmico: il Cosmic Realm. Questo spazio oscuro, mai esplorato prima nella serie, si mostra per la prima volta in un trailer esclusivo pubblicato sul blog di PlayStation, dove il Game Director Hugo Martin definisce The Dark Ages “il miglior DOOM mai realizzato” e, a giudicare dalle novità, l’ambizione sembra ben fondata. 🔗game-experience.it

Con DOOM: The Dark Ages, id Software promette la campagna più lunga, completa e spettacolare mai realizzata nella storia del franchise. Hugo Martin, Game Director, ha confermato che il nuovo capitolo conterà ben 22 livelli, segnando un’importante crescita rispetto ai precedenti giochi. Tra nuove armi, nemici feroci e mondi inesplorati, The Dark Ages punta a ridefinire l’esperienza dello shooter frenetico che ha fatto scuola. 🔗game-experience.it

