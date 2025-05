Dilettante a tennis tifoso dei White Sox e forse della Roma papa Leone XIV e la passione per lo sport Ora spuntano anche le foto a cavallo

Ama lo sport Robert Francis Prevost, il nuovo papa eletto in Conclave, che sin dall’inizio è stato riconosciuto, tra le altre cose, anche per il suo passato da tennista Dilettante. Lo ha raccontato lo stesso Pontefice in un’intervista rilasciata nel settembre 2023 al sito dell’Ordine di Sant’Agostino. Quando gli è stato chiesto come gli piacesse trascorrere il tempo libero, ha risposto: «Mi considero un discreto giocatore Dilettante di tennis. Da quando ho lasciato il Perù, ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l’ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero. Mi piace molto anche leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare, vedere e godere di posti nuovi e diversi». Passeggiate che negli anni da missionario in Perù capitava facesse anche a cavallo. 🔗Open.online

Se ne parla anche su altri siti

Dietro le quinte di "The White Lotus" si consuma un dramma inaspettato! Mike White, il creatore della serie, e il compositore Juan Cristóbal Tapia de Veer si lanciano frecciatine a distanza dopo l'annuncio dell'addio del musicista alla quarta stagione. Ma cosa è successo veramente? Preparati, perché la storia è piena di colpi di scena. Scontro di Ego: Quando la Creatività Incontra la DiscordiaSecondo White, l'atteggiamento di Tapia de Veer è stato problematico fin dall'inizio, soprattutto durante la creazione della colonna sonora per la terza stagione ambientata in Thailandia. 🔗mistermovie.it

The White Lotus stagione 3, episodio 4 la spiegazione del finale: chi ha rubato la pistola e perché?Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 della terza stagione di The White LotusIl finale dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus ha visto un ladro sconosciuto rubare una pistola dal centro di sicurezza dell’hotel dove è ambientata la storia. Dato che l’apertura della stagione ha fatto chiaramente intuire un omicidio a colpi di pistola, questo è sicuramente una cattiva notizia per il futuro di qualcuno nello show. 🔗cinefilos.it

Tensione ieri ad Eboli, dopo il match Ebolitana-Santa Maria la Carità, allo Stadio Dirceu. Un tifoso è stato ferito con una bottiglia ed è stato affidato ai sanitari del 118, per le cure del caso. Si indaga per far chiarezza sull'accaduto. 🔗salernotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dilettante a tennis, tifoso dei White Sox e (forse) della Roma, papa Leone XIV e la passione per lo sport. Ora spuntano anche le foto a cavallo; Papa Leone XIV, la passione per il tennis e la “fede sportiva”: il tifo per i White Sox di baseball e i Wildcats nel basket; Papa Leone XIV e lo sport: dal baseball al calcio, ecco per chi tifa; Leone XIV, Papa sportivo: per chi tifa il Pontefice, il tennis e la somiglianza con Ranieri che scatena il web. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dilettante a tennis, tifoso dei White Sox e (forse) della Roma, papa Leone XIV e la passione per lo sport. Ora spuntano anche le foto a cavallo - Il nuovo Pontefice aveva raccontato in un'intervista il suo amore per lo sport. Tennis, baseball, basket i preferiti L'articolo Dilettante a tennis, tifoso dei White Sox e (forse) della Roma, papa Leo ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV noti affinità sportive: un tennista dilettante che tifa per i Chicago White Sox - Il compianto Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, era un rinomato tifoso di calcio, che giocava come portiere in gioventù, era un tifoso della squadra argentina del San Lorenzo de Almagro e ha incon ... 🔗msn.com