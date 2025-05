Diabete | rischi e strategie di prevenzione Un incontro a Carpaneto

Quinto appuntamento del ciclo "Un anno in salute", promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure e Valchero e i comuni del territorio.L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero, si terrà martedì 13 maggio 2025 alle ore 20,45 nella Sala Bot. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Diabete: rischi e strategie di prevenzione. Un incontro a Carpaneto

Cosa riportano altre fonti

Diabete: rischi e strategie di prevenzione. Un incontro a Carpaneto

Quinto appuntamento del ciclo "Un anno in salute", promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’Unione Valnure e Valchero e i comuni del territorio.

Strategie per società resiliente a rischi ambientali, il progetto Return

(Adnkronos) – I rischi ambientali e gli effetti legati al clima che cambia sono stati al centro del convegno che si è svolto a Trieste dal 4 al 6 marzo grazie al progetto Return (Multi-Risk Science for Resilient Communities under a Changing ...

Nomofobia, quando lo smartphone diventa un’ossessione. Sintomi, rischi e strategie per disconnettersi

La nomofobia – termine che unisce No Mobile Phone e phobia – è la paura irrazionale di rimanere disconnessi dal proprio smartphone. Gli autori Rosa Giuffrè e Giovanni Fasoli, nel libro Notte digitale, descrivono i segnali chiave di questa ...

Cosenza: presentato opuscolo per prevenzione diabete

Video Cosenza: presentato opuscolo per prevenzione diabete Video Cosenza: presentato opuscolo per prevenzione diabete

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diabete: rischi e strategie di prevenzione. Un incontro a Carpaneto; Prevenzione del piede diabetico, via alla campagna Apoteca Natura; Prevenzione secondaria della fibrillazione atriale in pazienti con obesità e diabete di tipo 2: il ruolo dei GLP-1; Webinar | Sapevi che anche la pelle può parlare di diabete?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prevenzione del piede diabetico, via alla campagna Apoteca Natura - Da maggio 2025 le farmacie Apoteca Natura in Italia e Spagna promuovono consapevolezza e controlli per ridurre le complicanze del diabete. 🔗farmaciavirtuale.it

Marche riferimento italiano ed europeo in gestione del diabete - La Regione Marche "si afferma come modello nazionale ed europeo di gestione del diabete grazie a una strategia integrata che unisce prevenzione, diagnosi precoce e innovazione terapeutica". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Giornata mondiale del diabete. Quest’anno è dedicata alla famiglia “culla della prevenzione”. Perché ormai è un problema globale - Si parla tanto di diabete urbano, di strategie da implementare a scuola o sul posto di lavoro, di sugar tax. Ma qualcosa nelle strategie di prevenzione ... diabetica, i rischi di malformazione ... 🔗quotidianosanita.it