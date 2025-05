Di Pillo Pettinari Sindaco sui nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera | Andavano evitati

"L’istituzione di nuoviparcheggi a pagamentosullariviera di Pescara rappresenta l’ennesimo balzello a carico dei cittadini e dei residenti. Abbiamo ricevuto molte lamentele, soprattutto da parte di anziani e persone con disabilità, che non possono permettersi un abbonamento e che saranno. 🔗Ilpescara.it © Ilpescara.it - Di Pillo (Pettinari Sindaco) sui nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera: "Andavano evitati"

Su questo argomento da altre fonti

Il consigliere comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo interviene in merito alla notizia riguardante l'avvio, a partire dal 5 maggio, di una serie di cantieri stradali dell'Aca in città:"Giorni fa, in una delle commissioni consiliari comunali dedicate alla questione... 🔗ilpescara.it

“Nulla di tutto quello che dovrebbe essere il Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) è realtà se non piccoli accorgimenti”. Un atteggiamento che “semina sconcerto e rabbia in una larga fetta di cittadini che nelle loro esperienze in città, verificano quotidianamente le... 🔗ilpescara.it

Ha assicurato che l’accesso agli atti sarà garantito, ma il tempo trascorso da quando la richiesta è stata avanzata non è poi così rassicurante per il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) che chiarimenti all’amministratore unico dell’Emp (Ente manifestazioni pescaresi)... 🔗ilpescara.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Di Pillo (Pettinari Sindaco) sui nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera: Andavano evitati; Di Pillo (Pettinari sindaco) sui prossimi lavori Aca: 'Nuovi cantieri in città senza avvisare i commercianti'; Di Pillo (Pettinari sindaco) sui prossimi lavori Aca: Nuovi cantieri in città senza avvisare i commercianti; Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla strada parco: 'Quali azioni verranno intraprese per garantire la pubblica incolumità?'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

EMP? “Non pervenuto”, denuncia il movimento politico di Pettinari - Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della lista “Pettinari Sindaco” Massimiliano Di Pillo sulla situazione dell'Ente Manifestazioni Pescaresi ... 🔗rete8.it

Pescara: trasporto pubblico, protesta il movimento di Pettinari - Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, rispettivamente presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” e consiglieri comunali, assieme a cittadini e autisti, hanno te ... 🔗rete8.it

MONTESILVANO: PETTINARI, “VA DEMOLITO L’ECOMOSTRO DI VIA LAZIO” - MONTESILVANO- Questa mattina – Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo, Michele Cavaliere ... che le amministrazioni comunali e quindi il Sindaco di Montesilvano, sentito il Sindaco di ... 🔗abruzzoweb.it