Demi Moore e Colman Domingo in Strange Arrivals | amore e abduzione aliena

In una stagione ricca di riconoscimenti e sfide, Demi Moore e Colman Domingo si apprestano a condividere il grande schermo in un nuovo e ambizioso progetto cinematografico. I due, che quest'anno hanno ottenuto candidature all'Oscar, collaboreranno in Strange Arrivals, un film che fonde una romantica storia d'amore con elementi di rapimento alieno, traendo spunto da.

