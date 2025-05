Debutto in diretta su Rai1 di Sognando… Ballando con le Stelle per celebrare 20 anni di Ballando con le Stelle

In questa serata di venerdì 9 maggio Rai1 vede il Debutto di una nuova proposta presentata da Milly Carlucci: Sognando Ballando con le Stelle, un evento speciale che celebra i 20 anni del celebre dance show televisivo. La trasmissione si svolge in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico e si preannuncia come una festa imperdibile, . L'articolo Debutto in diretta su Rai1 di Sognando. Ballando con le Stelle per celebrare 20 anni di Ballando con le Stelle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Debutto in diretta su Rai1 di Sognando… Ballando con le Stelle per celebrare 20 anni di Ballando con le Stelle

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Paolini-Sramkova, WTA Miami 2025 in DIRETTA: pochi minuti al debutto dell’azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Quello che andremo a commentare sarà il settimo confronto diretto in assoluto tra le due tenendo conto di ogni livello del tennis internazionale.

Juventus-Genoa Streaming Gratis: il debutto di Tudor in Diretta Live - La sosta Nazionali è passata in archivio e la Serie A torna quindi a prendersi la scena, con la 30° giornata che ha preso finalmente il via. Uno degli anticipi di questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni e momenti ...

BOOM DI ASCOLTI PER LA VITA IN DIRETTA: ECCO I DATI CHE ILLUMINANO RAI1 - Grandissimo successo per la puntata di ieri de La Vita in Diretta, il contenitore tra cronaca e attualità del pomeriggio di Rai1, condotto da Alberto Matano.

Albano e Romina innamorati a Ballando con le stelle:la reazione della Lecciso.