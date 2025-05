De Silvestri mastica amaro | La partita sembrava in mano nostra Poi dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League

De Silvestrimasticaamaro dopo la sconfitta del suo Bologna a San Siro contro il Milan, un risultato che complica la corsaChampions dei rossobluIntervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro il Milan, Lorenzo De Silvestri ha argomentato così la sconfitta del Bologna dopo il pareggio conquistato nell’ultimo turno di campionato contro la Juve.DE Silvestri – «Abbiamo commesso qualche errore, la partitasembrava in manonostra. In vista della finale di Coppa Italia non sono preoccupato, mercoledì è una storia a sè, una gara unica e fuori dal contesto. Dobbiamo resettare, cercare di recuperare le energie, ma mercoledì è una gara secca, una storia completamente diversa. Abbiamo sbagliato qualcosina, portare un punto sarebbe stato importante, anche se forse un po’ poco per la corsaChampions ed Europa League» . 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Silvestri mastica amaro: «La partita sembrava in mano nostra». Poi dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League

Su questo argomento da altre fonti

Milan-Bologna LIVE 0-0: ci prova De Silvestri su errore di Tomori. Joao Felix e Jimenez cercano il dialogo

Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 4` - Rischia in uscita il Milan con Tomori, gli soffia il pallone Dominguez offrendolo...

De Silvestri è carico per la partitissima di domani: «Che sfida! Domani sarà un grandissimo appuntamento. Juve senza Yildiz? I bianconeri valgono molto di più…»

di Redazione JuventusNews24De Silvestri carica a pallettoni Bologna Juve: la sfida di domani sarà un grandissimo appuntamento, a cui i bianconeri si presenteranno al massimoIntervistato da La Stampa, Lorenzo De Silvestri ha espresso un’opinione ...

Bologna-Milan, Italiano: “De Silvestri può tenere chiunque. Calabria…”

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, ha parlato in conferenza dopo Bologna-Milan, recupero della 9^ giornata della Serie A 2024-2025

Napoli - Mazzarri e il sogno Champion's League (02.05.12)

Video Napoli - Mazzarri e il sogno Champion's League (02.05.12) Video Napoli - Mazzarri e il sogno Champion's League (02.05.12)

Ne parlano su altre fonti

Leao dopo Bologna-Milan: Ci sono state azioni strane, ma se parlo diventa un casino; Empoli, D'Aversa: Non abbiamo vinto la partita senza subire un tiro in porta; Sampdoria-Juve Stabia 1-2: blackout blucerchiato, non basta Coda; MONTAGNA REGGIANO: DOPO 44 ANNI IL VILLA MINOZZO TORNA IN FINALE E LA CERREDOLESE MASTICA AMARO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

De Silvestri mastica amaro: «La partita sembrava in mano nostra». Poi dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League - De Silvestri mastica amaro dopo la sconfitta del suo Bologna a San Siro contro il Milan, un risultato che complica la corsa Champions dei rossoblu Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita ... 🔗juventusnews24.com