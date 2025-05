De Laurentiis la prende in modo ‘religioso’ | Siamo nelle mani di Dio

Aurelio De Laurentiis si è espresso sulla corsa scudetto, con il Napoli momentaneamente in vantaggio sull'Inter di tre punti. Una visione, la sua, rappresentata in termini profetici.IL RAGIONAMENTO – Aurelio De Laurentiis si prepara al rush finale in Serie A, con il Napoli capolista a +3 sull'Inter. Il Presidente dei partenopei ne ha parlato all'evento Race for the Cure, come riferito da Sport Mediaset: «Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta, qualche altra in quella sbagliata. Quindi Siamo tutti quanti nelle mani di Dio».

La dirigenza azzurra pensa all’estate, il progetto chiaro: tra nomi nuovi e situazioni da risolvere.Il campionato italiano è, mai come ora, nel pieno vivo del suo svolgimento. Quando mancano undici giornate al termine della stagione ci sono quattro squadre in soli 6 punti, e il Napoli è assoluto protagonista. Secondo in classifica con un solo punto di distanza dall’Inter, le ambizioni degli uomini di Antonio Conte sono alte al punto da non riuscire a pensare ad altro. 🔗spazionapoli.it

Napoli, il futuro prende forma: nuovo centro sportivo e stadio, De Laurentiis accelera">Il tempo stringe e Aurelio De Laurentiis ha fretta di dare al Napoli una nuova casa. Non solo lo stadio, ma soprattutto un centro sportivo all’avanguardia, capace di accogliere la prima squadra e la Primavera, creando un vero e proprio quartier generale per il club azzurro.Il progetto: un centro sportivo moderno e funzionaleIl presidente del Napoli sta lavorando su più fronti per garantire alla squadra strutture di livello internazionale. 🔗napolipiu.com

De Laurentiis (ancora una volta) ha smentito tutti: la "sentenza" del patron azzurro - Aurelio De Laurentiis è, a suo modo, un presidente fatto di luci e ombre ... Ma una cosa è certa: quando prende una decisione, difficilmente torna sui suoi passi. Ha creduto fermamente in ... 🔗msn.com

De Laurentiis: "Restyling Maradona? I soldi li metto io, ma ci sono tre problemi importanti. Per Euro 2032 non saremo pronti in questo modo. Sono due anni che cerco terreni per ... - Aurelio De Laurentiis, il sindaco Gaetano Manfredi ed ... Noi stiamo analizzando tutto per capire se ci sono dei problemi in modo da capire se si possono usare o no. In una fase transitoria ... 🔗msn.com