Dati Svimez confermano trend di crescita della Sicilia Schifani | Risultati raggiunti grazie a politiche mirate

[toc] (Adnkronos) – Lo scudetto si fa… in quattro. In Italia, una lotta per il titolo così agguerrita non si vedeva da un po’. Dopo 27 giornate, l’Inter comanda la classifica con 58 punti. Seguono il Napoli, a quota 57, l’Atalanta (55) e la Juventus (52). Quattro squadre in 6 lunghezze, come mai accaduto nell’era dei tre punti in questo momento della stagione. Quest’anno la Serie A non ha un padrone e regala spettacolo in ogni turno, tra botta e risposta e colpi di scena continui. 🔗.com