Dalmat non ha dubbi | Finale Inter PSG? Spero di veder vincere i nerazzurri non lo nascondo

Dalmat, l’ex centrocampista di entrambi i club non ha dubbi su quale fronte schierarsi in vista della Finale tra Inter e BarcellonaStéphane Dalmat non ha dubbi su quale fronte schierarsi in vista della Finale di Champions League di sabato 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain. Ai microfoni del quotidiano Le Parisien, l’ex centrocampista delle due squadre ha rivelato che a Monaco avrà la sciarpa nerazzurra, motivando così la sua decisione.LE PAROLE DI Dalmat – «Spero di vedere vincere l’Inter, non lo nascondo, tifo Inter. Vado regolarmente a vedere le partite dei nerazzurri allo stadio, ho più rispetto per questa società e affinità con i suoi tifosi. Ho giocato solo sei mesi al PSG e il mio record non è stato eccezionale. Andai subito all’Inter e, anche se non vinsi nessun titolo, lì lasciai un segno più grande che a Parigi. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Dalmat non ha dubbi: «Finale Inter PSG? Spero di veder vincere i nerazzurri, non lo nascondo»

