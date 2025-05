Dalle unghie sporche al deodorante | quello che gli insegnanti vorrebbero dire ai genitori ma non fanno

Dalle unghie sporche al deodorante: cosa gli insegnanti vorrebbero dire ai genitori ma non osano. Maggie Perkins, ex professoressa di scuola media, ha creato un video su TikTok per rivelare le verità sull'igiene dei ragazzi, affrontando argomenti delicati che spesso restano in silenzio. Scopri le sue riflessioni su questo tema tanto importante quanto trascurato.

Molto spesso le insegnanti vorrebbero dire cose ai genitori che tuttavia, per ragioni diverse, evitano di dire, soprattutto sul tema dell’igiene. Per questo l’ex professoressa di scuola media Maggie Perkins ha deciso di fare un video su TikTok per rivelare, finalmente, tutto ciò che non ha potuto dire a mamme e papà dei suoi ragazzi negli anni di insegnamento. @itsmaggieperkins Things I couldn’t say while I was a teacher: 1. Cut your kids nails 2. Get them deodorant before they start really stinking 3. Start wearing a bra before it’s really noticeable 4. Wash those hoodies. #teachersoftiktok #formerteacher #teacherlife #teachertok #middleschoolteacher? original sound - Maggie Perkins? “Per favore, tagliate le unghie dei vostri figli – esordisce l’ex insegnante – Se le loro unghie sono lunghe e sporche, gli altri bambini se ne accorgono, ed è disgustoso. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Dalle unghie sporche al deodorante: quello che gli insegnanti vorrebbero dire ai genitori (ma non fanno)

