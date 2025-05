Dalle unghie sporche al deodorante | quello che gli insegnanti vorrebbero dire ai genitori ma non fanno

Molto spesso le insegnanti hanno pensieri non espressi riguardo all'igiene dei loro studenti, ma evitano di condividerli con i genitori. Maggie Perkins, ex professoressa di scuola media, ha deciso di affrontare questo tema in un video su TikTok, rivelando tutto ciò che avrebbe voluto dire ai genitori dei suoi ragazzi durante gli anni di insegnamento. Scopri i suoi consigli e le sue osservazioni sui comportamenti legati all'igiene.

Molto spesso le insegnantivorrebberodire cose ai genitori che tuttavia, per ragioni diverse, evitano di dire, soprattutto sul tema dell’igiene.Per questo l’ex professoressa di scuola media Maggie Perkins ha deciso di fare un video su TikTok per rivelare, finalmente, tutto ciò che non ha potuto dire a mamme e papà dei suoi ragazzi negli anni di insegnamento. @itsmaggieperkins Things I couldn’t say while I was a teacher: 1. Cut your kids nails 2. Get them deodorant before they start really stinking 3. Start wearing a bra before it’s really noticeable 4. Wash those hoodies. #teachersoftiktok #formerteacher #teacherlife #teachertok #middleschoolteacher ? original sound - Maggie Perkins ? “Per favore, tagliate le unghie dei vostri figli – esordisce l’ex insegnante – Se le loro unghie sono lunghe e sporche, gli altri bambini se ne accorgono, ed è disgustoso. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Dalle unghie sporche al deodorante: quello che gli insegnanti vorrebbero dire ai genitori (ma non fanno)

