Dal testa a testa con Prevost all’elezione | com’è stato eletto il Papa e cosa farà adesso l’ex diplomatico Vaticano Parolin

Parolin era tra i preferiti: cosa è accaduto in conclave che ha portato ad eleggere Leone XIV? E cosafarà ora l’ex segretario di stato di Papa Francesco?Continuità. È la parola chiave del Pontificato che verrà di Leone XIV, ed è emersa fin da subito, prima nel discorso sulla loggia di San Pietro ai fedeli, e dopo durante l’omelia di questa mattina, venerdì 9 maggio, nella prima messa celebrata con i cardinali nella Cappella Sistina.Dal testa a testa con Prevostall’elezione: com’èstatoeletto il Papa e cosafaràadessol’exdiplomaticoVaticanoParolin (Ansa Foto) – notizie.comPiù e più volte in entrambe le occasioni il Papa ha nominato il suo predecessore Francesco, che lo ha reso vescovo e con il quale ha sempre condiviso le posizioni su tematiche attuali come l’immigrazione, la povertà e la pace. 🔗Notizie.com © Notizie.com - Dal testa a testa con Prevost all’elezione: com’è stato eletto il Papa e cosa farà adesso l’ex diplomatico Vaticano Parolin

