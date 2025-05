Dal Regina Coeli alla presa di possesso delle basiliche | tutte le date

Leone XIV presiederà la messa di "intronizzazione" domenica 18 maggio alle 10 in Piazza San Pietro. Lo fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia nel rendere noti anche i prossimi impegni di papa Prevost. Nel dettaglio, domani sabato 10 maggio incontrerà i cardinali; domenica 11 maggio guiderà il ReginaCoeli dalla Loggia centrale. Lunedì 12 maggio, papa Prevost incontrerà la stampa mondiale; venerdì 16 maggio il Corpo Diplomatico. Come detto domenica 18 maggio ci sarà alle ore 10 a piazza San Pietoro si svolgerà la Messa per l'Inizio del Pontificato. Martedì 20 maggio ci sarà la presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura; il 21 la prima udienza generale; il 24 maggio il Papa incontrerà la Curia Romana e i dipendenti vaticani. Domenica 25 maggio, infine, il secondo Regina Caeli poi la "presa di possesso" della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano e della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Dal Regina Coeli alla "presa di possesso" delle basiliche: tutte le date

