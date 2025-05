Dai web manager agli ingegneri | ecco il popolo che lavora a casa e che ha scelto la Sicilia

La Walt Disney ha deciso di resistere a Donald Trump e di non cambiare le proprie politiche sulla Diversità, Equità e Inclusione (Dei) come richiesto a gran voce dalla nuova amministrazione americana. La compagnia lo ha chiarito venerdì scorso durante l’assemblea annuale degli azionisti e ha chiesto e ottenuto di bocciare la proposta avanzata da un azionista, Stefan Padfield, direttore esecutivo del Free Entreprise Project che chiedeva al colosso dell’intrattenimento di non partecipare più a pagamento al Corporate Equality Index (Cei) della Human Rights Campaign. 🔗open.online

Si presentano in rete con tanto di foto ed espressione rassicurante e autorevole di chi saprà occuparsi dei tuoi problemi psichici. Il problema è che dietro a quelle immagini non c’è una persona in carne e ossa ma un algoritmo, pronto a rispondere su base statistica e probabilistica alle tue sofferenze e ansie interiori. Sono le chatbot, sistemi di intelligenza artificiale (IA) che secondo una stima del professor Mattia Della Rocca, docente di Psicologia degli Ambienti Digitali all’Università di Tor Vergata, circa il 20% della Gen Z avrebbe usato almeno una volta come sostituto della terapia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Programmatore web, 1 postoSede di lavoro: Lainate. Codice offerta Afolmet: 92722Contratto: tempo indeterminato, full time. La risorsa, all’interno di una società che si occupa di trasporti e spedizioni, verrà inserita nel reparto IT e dovrà occuparsi di programmazione ed implementazione dei sistemi aziendali. Retribuzione: Ral circa 30mila euro ed eventuali benefit. Social media manager junior, 1 postoSede di lavoro: Lainate. 🔗ilgiorno.it

