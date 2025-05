Csn | Sostegno alle imprese e alle famiglie non rincari | avanzo di bilancio per difendere anche chi fa impresa

Ammonta a circa 3 miliardi di euro il Dl bollette in preparazione da parte del governo, atteso in Cdm domani mattina: 1,2 miliardi in favore delle imprese, il resto per le famiglie. Il bonus sociale bollette dovrebbe essere ampliato fino a 25mila euro di Isee per 3 mesi per dare ristoro a nuclei familiari e Pmi nei confronti delle oscillazioni del mercato. Il testo dovrebbe contenere anche delle misure a garanzia della trasparenza del mercato, in particolare per la tutela dei clienti piu' vulnerabiliL'articolo Caro-bollette: decreto del governo per sostegno a famiglie e imprese proviene da ... 🔗.com