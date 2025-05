Cresce il numero dei giovani in serie C | primi effetti della riforma Zola

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ più che raddoppiato (+118%) il numero dei calciatori provenienti dal settore giovanile che ha collezionato presenze in campionato rispetto alla stagione sportiva 2022-23. La serie C inizia così a raccogliere i primi risultati dellariformaZola.Cresce considerevolmente l’impegno dei club anche rispetto alla passata stagione, con il +41% delle squadre che hanno impiegato calciatori cresciuti nel vivaio, sono infatti ben 48 i club. Superata la soglia dei centomila minuti giocati nelle 38 giornate di serie C 2024-25 dai prodotti delle giovanili, in aumento rispetto al campionato 2023-24 (+18%), quasi il doppio considerando la stagione 2022-23 (+91%).L'articolo Cresce il numero dei giovani in serie C: primieffettidella “riformaZola” proviene da Anteprima24. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cresce il numero dei giovani in serie C: primi effetti della “riforma Zola”

