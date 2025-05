Cosa dice l’accordo Usa-Regno Unito sulla politica commerciale di Trump

Alla fine, se sono alleati di ferro da secoli, un motivo ci sarà. Stati Uniti e RegnoUnito hanno raggiunto in queste ore un accordo, a dir poco strategico, che di fatto pone fine a un pezzo di guerra commerciale. Dunque, negoziare con gli Usa si può, senza perdere la faccia. Questa una chiave di lettura secondo l’economista ed esperto di sicurezza nazionale, Peter Harrell. “I dazi del 10% sono (per lo più) destinati a rimanere. Trump ha imposto dazi del 10% sulla maggior parte delle importazioni dal RegnoUnito il mese scorso e la maggior parte delle importazioni britanniche è ancora soggetta a dazi del 10%”, chiarisce Harrell in un post su Linkedin.“Trump ha indicato che nessun Paese otterrà dazi inferiori al 10% e molti otterranno aliquote più elevate. Ma ha autorizzato una quota per importare 100 mila auto britanniche all’anno al 10%, anziché al suo dazio auto del 25%. 🔗Formiche.net © Formiche.net - Cosa dice l’accordo Usa-Regno Unito sulla politica commerciale di Trump

Approfondimenti da altre fonti

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno detto di aver raggiunto un accordo commerciale a seguito dei dazi imposti da Donald Trump, ma non hanno chiarito i contenuti. Il presidente Trump ha detto che si tratta di un traguardo "storico", ma da quanto emerge sarebbe in gran parte un quadro generale da definire nei prossimi mesi, e non un accordo conclusivo. 🔗fanpage.it

Washington, 11 marzo 2025 – Ucraina e Stati Uniti hanno concordato una proposta di cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni nel conflitto con la Russia, a condizione che anche Mosca faccia lo stesso. L’intesa è emersa da colloqui bilaterali tenuti l’11 marzo a Jeddah, in Arabia Saudita, e punta a creare una pausa umanitaria e aprire negoziati di pace sostanziali??. Di seguito i punti chiave dell’accordo, le dichiarazioni ufficiali delle parti coinvolte e le reazioni internazionali, con un’analisi delle implicazioni geopolitiche e dei prossimi passi previsti. 🔗ilfaroonline.it

Via la dicitura padre e madre dalla carta di identità elettronica: la sentenza della Corte di Cassazione che rischia di riaprire lo scontro tra governo e magistratura.Carta d’identità dei minori: torna la dicitura “genitori”, cosa dice la sentenza della Cassazione (Ansa Foto) – notizie.comLa Cassazione è legge. Non è solo un detto, ma anche la realtà: d’ora in avanti sulle carte di identità elettroniche dei minorenni non potranno più esserci le diciture madre e padre, perché sono discriminatorie e non rappresentano tutti i nuclei familiari, incluse le coppie dello stesso sesso che hanno ... 🔗notizie.com

Accordo commerciale post-Brexit: si va verso un accordo provvisorio

Video Accordo commerciale post-Brexit: si va verso un accordo provvisorio ► Video Accordo commerciale post-Brexit: si va verso un accordo provvisorio

Se ne parla anche su altri siti

Cosa dice l’accordo Usa-Regno Unito sulla politica commerciale di Trump; Bitcoin vola vicino ai 100 mila dollari dopo l'accordo USA-Regno Unito; Oltre l’Atlantico: l’accordo USA-Regno Unito e la risposta muscolare dell’Europa; Dazi, accordo USA-Regno Unito è storico. Salverà migliaia di posti di lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa dice l’accordo Usa-Regno Unito sulla politica commerciale di Trump - Alla fine, se sono alleati di ferro da secoli, un motivo ci sarà. Stati Uniti e Regno Unito hanno raggiunto in queste ore un accordo, a dir poco strategico, che di fatto pone fine a un pezzo di guerra ... 🔗formiche.net

Cosa prevede (e cosa no) l’accordo commerciale USA-Regno Unito - Nuovo accordo USA-Regno Unito: via i dazi su acciaio e alluminio, sconti sulle auto e molto altro. Ma l'Europa non resta a guardare: ecco cosa prevede il nuovo accorso e la posizione dell'UE. 🔗money.it

Ucraina-Usa, accordo Zelensky-Trump per terre rare: cosa prevede l'intesa - Firmato il patto tra Washington e Kiev. Trump: "Possiamo guadagnare più di 350 miliardi" ... 🔗msn.com