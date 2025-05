Corsa al riarmo da Palantir a Space X | Su Millennium raccontiamo i nuovi signori dell’industria della morte

Intelligenza artificiale, satelliti, neuroscienze, crittografia fanno sempre più la differenza sui campi di battaglia e non solo. Ma per la prima volta nella storia, le chiavi di queste tecnologie stanno in mano a pochi colossi privati, da Google a Musk, o a Paesi opachi, come la Cina. E l'Europa rischia di restare tagliata fuori

Cosa riportano altre fonti

