Corsa a due per la nomina del nuovo segretario provinciale del PD

Giuseppe Pappalardo è ufficialmente candidato alla guida del Partito Democratico di Catania. Imprenditore e dirigente politico, è il fondatore del Gruppo Energetic, un consorzio di imprese che opera nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Con un impegno pluriennale.

Giuseppe Pappalardo è ufficialmente candidato alla guida del Partito Democratico di Catania. Imprenditore e dirigente politico, è il fondatore del Gruppo Energetic, un consorzio di imprese che opera nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Caserta - Assemblea provinciale del Pd: Cappello nuovo segretario (17.06.13)

Video Caserta - Assemblea provinciale del Pd: Cappello nuovo segretario (17.06.13) Video Caserta - Assemblea provinciale del Pd: Cappello nuovo segretario (17.06.13)

